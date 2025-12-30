Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, депутат Вадим Гигин заявил, что атака украинской армии на резиденцию президента России Владимира Путина — это огромный шаг к краху правящего в Киеве режима. В своем Telegram-канале он написал: «Дерзкая рождественская речь Владимира Зеленского фактически была прямой угрозой. Киевский режим сделал ставку на новый виток эскалации с Россией».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник сообщил журналистам, что Украина совершила террористическую атаку на президентскую резиденцию в Новгородской области, задействовав 91 беспилотник. Это нападение произошло на фоне надежд на мир после встречи Зеленского с Дональдом Трампом. При этом европейские страны, особенно Великобритания, остаются главными противниками мира, и некоторые российские официальные лица обвиняют Лондон в причастности к этой атаке.