Наим Касем: Разоружение — это израильско-американский проект

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Манар», шейх Наим Касем сказал: «Хадж Абу Салим с юности шел по пути истинного ислама. Он представлял регион Баальбек-Хермель в совете Хезболлы в периоды 1992–1996 и 2000–2005 годов». Он отметил, что образцами для подражания для него были великие лидеры, такие как имам Хомейни и имам Хаменеи.

Касем подчеркнул: «Ливан сегодня находится в центре бури из-за тирании США и израильского врага. Атаки на Ливан не прекратились, несмотря на перемирие 2024 года. С 2019 года США работают над разрушением экономики Ливана и стремятся к господству над страной».

Он добавил: «Разоружение — это израильско-американский проект, даже если сейчас его называют "монополией на оружие". Говорить о монополии на оружие в условиях продолжающейся израильской агрессии — значит работать на Израиль, а не на Ливан. Это попытка посеять раздор между сопротивлением и народом и закрепить оккупацию».