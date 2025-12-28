Йеменский чиновник: Фактором влияния Израиля в регионе являются некоторые арабские правительства

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на телеканал «Аль-Масира», Абдул Вахид Абу Рас, заместитель министра иностранных дел правительства Саны, в интервью йеменскому агентству «Saba» заявил: «Объявление израильского врага о признании Сомалиленда независимым государством является частью сионистского проекта, известного как "Новый Ближний Восток"».

Он добавил: «Бреши и лазейки, через которые сионистский враг проникает в регион, являются результатом политики зависимости некоторых арабских правительств».

Замминистра иностранных дел правительства в Сане подчеркнул: «США являются партнером в этом заговоре, и заявления, которые звучат в эти дни, — не что иное, как распределение ролей с сионистским режимом».

Абу Рас также подчеркнул: «Тот факт, что арабские правительства ограничиваются лишь изданием заявлений, является уклонением от ответственности и своего рода соучастием в реализации сионистских планов».

В завершение он предупредил: «Арабский регион подвергается масштабному вмешательству и проектам по разделу в результате этого позорного соучастия со стороны многих арабских правительств, которые несут за это полную ответственность».