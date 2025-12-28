Раскрытие плана сионистского режима в отношении Сомалиленда

По сообщению информационного агентства ABNA, 12-й канал телевидения сионистского режима сообщил, что целью режима при признании Сомалиленда и его отделения от Сомали является принудительное переселение жителей сектора Газа в этот регион.

Этот шаг Тель-Авива столкнулся с широкой волной регионального и международного противодействия.

Министр иностранных дел сионистского режима Гидеон Саар объявил в пятницу, что режим и Сомалиленд подписали соглашение об установлении полных дипломатических отношений, которое включает назначение послов и открытие посольств.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, в ходе видеоконференции с Абдулрахманом Мохамедом Абдуллахи, лидером сепаратистов Сомалиленда, пригласил его посетить оккупированные территории.

Сепаратисты Сомалиленда провозгласили независимость от Сомали в 1991 году, но до сих пор ни одна страна-член ООН не признала их официально. Сепаратисты Сомалиленда контролируют северную часть Сомали.