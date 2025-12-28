Обратный отсчет до начала миссии трех иранских спутников

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Министерство информационных и коммуникационных технологий; три отечественных спутника «Пайя», «Зафар-2» и второй образец «Коусар» будут запущены завтра (воскресенье, 7 дея / 28 декабря) с помощью ракеты-носителя «Союз» с российского космодрома Восточный. Эта миссия осуществляется в рамках программы развития космических приложений Министерства связи с целью усиления услуг дистанционного зондирования и развития приложений на основе данных.

В связи с этим мероприятие по прямой трансляции этой космической миссии пройдет в Центре интеллектуального развития детей и молодежи с участием министра связи, а также университетской элиты, студентов и представителей научных и специализированных центров. Это мероприятие, ориентированное на разъяснение достижений космической отрасли страны, создаст основу для укрепления надежды и мотивации среди молодого поколения Ирана.

Этот запуск, который будет произведен на низкую околоземную орбиту на высоту около 500 километров, считается одним из важнейших космических событий страны в текущем году и обеспечит возможность одновременного использования нескольких отечественных спутников в различных сервисных, инфраструктурных и управленческих сферах.

«Пайя»: спутник дистанционного зондирования с высокой точностью обработки изображений По сообщению Иранского космического агентства, спутник «Пайя», также известный как «Толо-3», спроектирован и построен при участии иранской электронной промышленности. Он относится к классу спутников дистанционного зондирования и весит около 150 кг, являясь одним из самых передовых отечественных спутников для съемки. Он обладает способностью делать снимки с точностью около 5 метров в монохромном режиме и 10 метров в цветном, и предназначен для таких задач, как управление водными ресурсами, сельское хозяйство, мониторинг окружающей среды, картография и наблюдение за природными опасностями.

«Зафар-2»: новое поколение университетских спутников с расширенными задачами Спутник «Зафар-2» — это эволюционная версия спутника «Зафар», спроектированная и построенная при участии Иранского университета науки и технологий. Он относится к весовому классу от 100 до 135 кг. Благодаря модернизированным подсистемам и полезной нагрузке, он выполняет задачи в области дистанционного зондирования и сбора прикладных данных для мониторинга природных ресурсов и землеустройства.

Модернизированный «Коусар»: акцент на сельскохозяйственные данные и Интернет вещей (IoT) Вторая версия спутника «Коусар», как продолжение предыдущих поколений этого семейства спутников, разработана с целью сбора оперативных данных, мониторинга сельскохозяйственных угодий и поддержки приложений, связанных с Интернетом вещей. Этот спутник играет вспомогательную роль в национальной группировке спутников обработки данных.

Шаг на пути развития космических приложений страны Одновременный запуск этих трех отечественных спутников свидетельствует о целенаправленном движении космической программы страны к развитию практического применения космических технологий в экономической, экологической и управленческой сферах.