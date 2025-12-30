Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, написал в социальной сети X: «Владимир Зеленский пытается сорвать процесс урегулирования конфликта. Он хочет войны. Отныне ему придется скрываться до конца своей никчемной жизни».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник сообщил журналистам, что Украина совершила террористическую атаку на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, задействовав 91 беспилотник. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Украины по нанесению удара по резиденции Путина повлекут за собой возмездие. Эта атака произошла в то время, когда после встречи Зеленского с Дональдом Трампом в воскресенье надежды на мир в Украине возросли.