Новые планы Ирана по развитию спутников дистанционного зондирования и связи

По сообщению корреспондента ABNA, Вахид Язданян, глава Иранского космического исследовательского центра, в телепрограмме, вышедшей в эфир сегодня вечером, поздравил с недавними достижениями космической отрасли страны и сказал: «Космическая промышленность Ирана, особенно в последние полтора года и при четырнадцатом правительстве, развивалась ускоренными темпами, и завтра будут успешно запущены три отечественных спутника дистанционного зондирования».

Он добавил: «Эти спутники зондирования отвечают за передачу визуальных данных с разрешением от 15 до менее чем 5 метров. Эти данные могут быть использованы в широком спектре деятельности, включая сельское хозяйство, управление водными ресурсами, мониторинг окружающей среды и другие прикладные области, и пополнят группировку отечественных спутников страны».

Глава Иранского космического исследовательского центра, отмечая отличие этих спутников от предыдущих образцов, заявил: «Эти спутники будут размещены на низкой околоземной орбите (LEO) на расстоянии около 500 километров от поверхности Земли. Каждый спутник состоит из многочисленных подсистем, все из которых были спроектированы, построены и разработаны с опорой на внутренние возможности. Одним из важнейших достижений в этих спутниках является улучшение разрешения изображений; если в прошлом создавались спутники с разрешением 20 метров, то теперь, по настоянию Министерства информационных и коммуникационных технологий и в связи с переходом на сервисно-ориентированный подход к запускам, основное внимание уделяется повышению точности изображений».

Язданян продолжил: «Сегодня мы достигли разрешающей способности, которая постепенно становится пригодной для сельскохозяйственного и промышленного применения в стране. Срок службы этих спутников составляет от двух до пяти лет, что соответствует мировым стандартам, и мы надеемся увидеть увеличение их эксплуатационного срока после запуска».

Указывая на будущие планы исследовательского центра, он сказал: «Сервисно-ориентированный подход к спутникам серьезно стоит на повестке дня. Эти три спутника зондирования были построены за счет инвестиций частного сектора, и наша цель — укрепление цепочки создания стоимости космической экономики по поручению президента и министра связи, а также усиление роли частного сектора».

Глава Иранского космического исследовательского центра также коснулся планов страны в области спутников связи и отметил: «Вслед за успешным запуском спутника связи "Нахид" этим летом, который стал первым спутником связи страны, в повестку дня также включены проектирование и строительство спутника связи "Нахид-3", и в этой области реализуются масштабные программы».