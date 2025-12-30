Трамп: Учения Китая вокруг Тайваня не вызывают беспокойства

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на South China Morning Post, Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности военных действий Китая по установлению контроля над автономным островом Тайвань, сказал: «У меня очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, и он ничего не говорил мне об этом. Я не думаю, что Китай захочет это сделать». Он добавил, что учения Китая не вызывают тревоги: «Повода для беспокойства нет. Китай проводит эти учения уже 20–25 лет».

В то же время официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что учения «Миссия справедливости 2025» являются необходимым шагом для защиты суверенитета и решительным ответом внешним силам, пытающимся вооружить Тайвань. Восточное командование НОАК объявило, что в учениях задействованы истребители, бомбардировщики и ракеты для отработки скоординированного удара с нескольких направлений.