Реакция «Ансаруллы» на действия ОАЭ и Саудовской Аравии на юге Йемена

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», бригадный генерал Абед ат-Таур, представитель движения «Ансарулла», подчеркнул: «Сана внимательно следит за событиями на юге Йемена и выступает против любой агрессии в отношении страны».

Он добавил: «Происходящее на юге Йемена — это саудовско-эмиратский заговор, осуществляемый по приказу США и сионистского режима. Саудовская Аравия хочет установить контроль над провинцией Хадрамаут для транспортировки нефти через Аравийское море, в то время как ОАЭ стремятся контролировать порты на юге Йемена».

Стоит отметить, что столкновения между наемниками ОАЭ и Саудовской Аравии в восточных и южных регионах Йемена в последние недели обострились, что вызвало обеспокоенность даже у США.