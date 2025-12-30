Наемники ОАЭ: Нападение Саудовской Аравии на Йемен было агрессией

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», Хани бен Брик, заместитель председателя Южного переходного совета (ЮПС), связанного с ОАЭ, заявил: «Саудовская Аравия официально совершила агрессию против Хадрамаута и его гражданского порта под надуманными предлогами».

Эти слова Бен Брика стали реакцией на утреннюю атаку саудовской коалиции на порт Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут, где дислоцируются силы, поддерживаемые ОАЭ.

Рашад аль-Алими, глава поддерживаемого Саудовской Аравией Руководящего президентского совета, также подчеркнул: «Роль ОАЭ направлена против йеменского народа и поддержку мятежников. Мы объявляем о расторжении соглашения о совместной обороне с ОАЭ. Эмиратские силы должны покинуть Йемен в течение 24 часов. Я объявляю чрезвычайное положение по всей стране на 90 дней».