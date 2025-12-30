  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Axios: Трамп и Нетаньяху договорились о реализации второго этапа прекращения огня в Газе

30 декабря 2025 - 13:28
News ID: 1767863
Source: ABNA
Axios: Трамп и Нетаньяху договорились о реализации второго этапа прекращения огня в Газе

Американский сайт сообщил, что Нетаньяху и Трамп во время своей встречи во Флориде, несмотря на незначительные разногласия, договорились о реализации второго этапа прекращения огня в Газе.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Нашра», американский сайт Axios, ссылаясь на два информированных источника, сообщил, что Дональд Трамп и его советники на встрече с премьер-министром сионистского режима Биньямином Нетаньяху во Флориде призвали к изменениям в политике режима на Западном берегу. Администрация США считает, что любая эскалация насилия на Западном берегу может подорвать усилия по реализации мирного соглашения в Газе.

Сайт сообщил, что Нетаньяху согласился продвигать соглашение по Газе на втором этапе, несмотря на разногласия с командой Трампа по механизмам реализации. Axios также сообщил, что Нетаньяху согласился на просьбу президента США возобновить переговоры с правительством Сирии о возможном соглашении по безопасности.

Your Comment

You are replying to: .
captcha