Axios: Трамп и Нетаньяху договорились о реализации второго этапа прекращения огня в Газе

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Нашра», американский сайт Axios, ссылаясь на два информированных источника, сообщил, что Дональд Трамп и его советники на встрече с премьер-министром сионистского режима Биньямином Нетаньяху во Флориде призвали к изменениям в политике режима на Западном берегу. Администрация США считает, что любая эскалация насилия на Западном берегу может подорвать усилия по реализации мирного соглашения в Газе.

Сайт сообщил, что Нетаньяху согласился продвигать соглашение по Газе на втором этапе, несмотря на разногласия с командой Трампа по механизмам реализации. Axios также сообщил, что Нетаньяху согласился на просьбу президента США возобновить переговоры с правительством Сирии о возможном соглашении по безопасности.