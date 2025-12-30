  1. Home
Реакция Йеменского движения «Ансарулла» на мученическую смерть Абу Обейды

30 декабря 2025 - 13:28
News ID: 1767862
Source: ABNA
Политическое бюро «Ансарулла» в Йемене, подчеркнув продолжение пути героев сопротивления, выразило соболезнования и поздравило в связи с мученической смертью группы командиров бригад «Аль-Кассам» в Газе в результате сионистских бомбардировок.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Масира», в ответ на гибель командиров, о которой вчера вечером объявил Абу Обейда, новый представитель бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», политбюро «Ансарулла» заявило о своих глубочайших соболезнованиях движению ХАМАС и всем свободным людям мира.

В заявлении говорится: «Эти герои продолжают путь великих мучеников, стоявших на пути Аллаха и Иерусалима против самой жестокой сионистско-американской агрессии». В завершение «Ансарулла» подчеркнула верность пути павших лидеров до достижения окончательной победы.

