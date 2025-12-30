Предупреждение Саудовской Аравии ОАЭ: «Выведите свои войска из Йемена»

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», МИД Саудовской Аравии заявил: «Действия дружественного государства ОАЭ в Йемене крайне опасны. Эти действия не соответствуют принципам формирования арабской коалиции в отношении Йемена».

Министерство добавило: «Мы выражаем сожаление по поводу давления, оказываемого ОАЭ на Южный переходный совет для проведения операций в Хадрамауте и Аль-Махре. Мы подчеркиваем нашу поддержку безопасности, стабильности Йемена и главы Руководящего президентского совета».

МИД Саудовской Аравии уточнил: «Единственным решением вопроса юга Йемена является диалог. ОАЭ должны выполнить требование Йемена о выводе своих войск из страны в течение 24 часов. Военная и финансовая поддержка внутренних сторон в Йемене должна быть прекращена».

Рашад аль-Алими, глава Президентского совета Йемена, также заявил: «Роль ОАЭ против йеменского народа направлена на поддержку мятежников. Мы объявляем о расторжении соглашения о совместной обороне с ОАЭ. Эмиратские силы должны покинуть территорию Йемена в течение 24 часов».