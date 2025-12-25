  1. Home
Путин — Мадуро: Мы стоим рядом с Венесуэлой перед лицом внешнего давления

25 декабря 2025 - 12:59
News ID: 1765978
Source: ABNA
Президент России в своем новогоднем поздравлении венесуэльскому коллеге подчеркнул, что Москва поддерживает Венесуэлу и её народ в противостоянии внешнему давлению.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», Владимир Путин направил послание Николасу Мадуро, в котором высоко оценил успешное развитие российско-венесуэльских отношений в уходящем году.

Путин подчеркнул важность договора о стратегическом партнерстве, который создал благоприятные условия для конструктивного взаимодействия в различных сферах. Президент России вновь подтвердил неизменную солидарность с народом Венесуэлы перед лицом беспрецедентного внешнего давления и выразил готовность Москвы продолжать тесное сотрудничество с Каракасом по двусторонней и международной повестке.

Путин пожелал Мадуро здоровья и успеха, а народу Венесуэлы — мира и процветания.

