Хезболла: Правительство Ливана должно прекратить делать бесплатные уступки врагу

25 декабря 2025 - 12:57
Али Файяд, высокопоставленный представитель Хезболлы, заявив, что народ Ливана будет вечно считать сионистский режим своим врагом, раскритиковал слабую позицию правительства страны перед лицом сионистов.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Ахед», Али Файяд, член блока «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана, на церемонии памяти мучеников на юге страны затронул тему недавней агрессии сионистского врага, в результате которой погиб военнослужащий ливанской армии. Он подчеркнул: «Сегодня смешалась чистая кровь героев ливанской армии и отважного Сопротивления, которые посвятили себя защите родины, её свободы и суверенитета».

Файяд отметил, что сионистский режим продолжает оккупацию территорий, нарушает суверенитет и стремится навязать Ливану условия капитуляции. Он добавил: «Мы заявляем, что сионистский режим навсегда останется нашим врагом. Наша цель — сохранение национальных прав, включая уход Израиля с ливанской земли и прекращение огня». Он также призвал ливанских официальных лиц не идти на односторонние уступки, которые ослабляют позицию страны на переговорах.

