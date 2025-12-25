Хезболла: Правительство Ливана должно прекратить делать бесплатные уступки врагу

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Ахед», Али Файяд, член блока «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана, на церемонии памяти мучеников на юге страны затронул тему недавней агрессии сионистского врага, в результате которой погиб военнослужащий ливанской армии. Он подчеркнул: «Сегодня смешалась чистая кровь героев ливанской армии и отважного Сопротивления, которые посвятили себя защите родины, её свободы и суверенитета».

Файяд отметил, что сионистский режим продолжает оккупацию территорий, нарушает суверенитет и стремится навязать Ливану условия капитуляции. Он добавил: «Мы заявляем, что сионистский режим навсегда останется нашим врагом. Наша цель — сохранение национальных прав, включая уход Израиля с ливанской земли и прекращение огня». Он также призвал ливанских официальных лиц не идти на односторонние уступки, которые ослабляют позицию страны на переговорах.