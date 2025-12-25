  1. Home
ХАМАС: Необходимость регионального взаимодействия для прекращения сионистских преступлений в Газе

25 декабря 2025 - 12:57
Движение ХАМАС заявило, что его делегация в Ираке во время встреч с официальными лицами этой страны подчеркнула необходимость регионального сотрудничества для прекращения преступлений сионистского режима в Газе.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на агентство «Шехаб», делегация лидеров Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в ходе визита в Багдад провела несколько встреч с рядом иракских официальных лиц и политических деятелей.

В заявлении ХАМАС говорится, что делегация во главе с Усамой Хамданом, одним из лидеров движения, при участии Тахера ан-Нуну, советника по СМИ главы движения, обсудила процесс выполнения соглашения о прекращении огня, политические и полевые события, а также международные инциденты.

Делегация представила отчет о тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа, преступлениях оккупантов на Западном берегу и в Аль-Кудсе, а также о положении палестинских заключенных. Стороны обсудили пути поддержки стойкости палестинского народа до полного восстановления его прав и создания независимого государства со столицей в Аль-Кудсе.

