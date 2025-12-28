Решительное несогласие Венесуэлы с действиями Нетаньяху по признанию Сомалиленда

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило в субботу: «Мы вновь подтверждаем полное и безоговорочное признание Венесуэлой суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали».

В заявлении МИД Венесуэлы по этому поводу говорится: «Каракас придерживается резолюций Совета Безопасности ООН и Африканского союза, которые уважают территориальную целостность Сомали, и поддерживает их».

Министр иностранных дел сионистского режима Гидеон Саар объявил в пятницу, что этот режим и Республика Сомалиленд подписали соглашение об установлении полных дипломатических отношений, включая назначение послов и открытие посольств. Премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху ранее в ходе видеоконференции пригласил лидера сепаратистов Сомалиленда Абдулрахмана Мохамеда Абдуллахи посетить оккупированные территории.

СМИ оккупационного режима ранее называли Сомалиленд одним из вариантов, рассматриваемых этим режимом для насильственного переселения палестинцев из Газы с их родной земли. Сепаратисты Сомалиленда провозгласили независимость от Сомали в 1991 году, но до сих пор ни одна страна-член ООН их не признала. Они удерживают северную часть Сомали.