Йеменский чиновник: Соглашение об обмене пленными определит судьбу пропавших без вести

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», Абдул Кадир аль-Муртада, глава Национального комитета по делам пленных движения «Ансар Аллах», объявил, что соглашение об обмене телами погибших приведет к формированию полевых групп для поиска. Он подчеркнул, что это важный шаг на пути к прозрачности в деле о пропавших без вести.

Аль-Муртада сообщил, что стороны договорились об обмене около 3000 пленных: «Мы договорились обменять 1700 наших пленных на 1200 человек со стороны противника, включая 7 саудовцев и 23 суданца». Он также поблагодарил Оман за содействие в переговорах.