Новые заявления сионистских источников: посредничество России между Тель-Авивом и режимом Джулани

25 декабря 2025 - 12:56
Израильские СМИ утверждают, что Россия тайно работает над подписанием соглашения по безопасности между Тель-Авивом и режимом Джулани в Дамаске.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», израильские СМИ заявили, что Россия при одобрении США тайно выступает посредником между сионистским режимом и режимом Абу Мухаммада Джулани в Сирии для заключения соглашения по безопасности, а переговоры проходят через Азербайджан.

Сионистские источники сообщили информационному агентству сионистского режима, что Россия тайно посредничает между Тель-Авивом и Дамаском для достижения соглашения по безопасности при согласии США. Эти источники добавили, что Азербайджан в настоящее время принимает встречи и переговоры, а визиты высокопоставленных чиновников обеих сторон в Баку продолжаются.

Цитируя информированный источник в службе безопасности, сионистские СМИ подчеркнули, что, несмотря на посредничество России, в отношениях сторон существует глубокий разрыв, однако за последние недели был достигнут определенный прогресс. По данным этих СМИ, Тель-Авив предпочитает, чтобы присутствие войск на юге Сирии обеспечивала Россия, а не Турция.

