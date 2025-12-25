  1. Home
Лидер Революции: Аятолла Милани — один из столпов исламского движения

25 декабря 2025 - 12:54
Выступление Верховного лидера Исламской революции на встрече с членами штаба по проведению конгресса в память об аятолле Сейеде Мохаммаде Хади Милани было опубликовано в месте проведения конференции в священном храме Имама Резы (а).

Как сообщает агентство ABNA, Его Превосходительство аятолла Хаменеи на этой встрече, поблагодарив за организацию конгресса, назвал покойного аятоллу Милани многогранной личностью в «духовном», «нравственном», «научном» и «социально-политическом» аспектах. Он подчеркнул: «Аятолла Милани действительно возродил духовную семинарию (хозу) Мешхеда, и эта семинария в долгу перед ним».

Лидер Революции охарактеризовал аятоллу Милани как выдающегося человека, обладающего достоинством, сдержанностью и в то же время скромностью, верностью друзьям и утонченностью души. Он добавил: «В научном плане он был великим ученым, который учился у таких мастеров, как покойный Наини и покойный Шейх Мохаммад Хосейн Исфахани».

Аятолла Хаменеи также отметил участие аятоллы Милани в социально-политических событиях того времени: «В начале борьбы в сороковых годах (по иранскому календарю) господин Милани был одним из столпов исламского движения. Его поездка в Тегеран вместе с другими учеными после ареста Имама Хомейни является примером его влиятельного присутствия в политике».

