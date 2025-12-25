Страх Тель-Авива перед давлением Трампа по переходу ко второму этапу прекращения огня в Газе

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на сеть «Аль-Маядин», источники в СМИ сионистского режима объявили о существовании опасений, что президент США Дональд Трамп окажет давление для перехода ко второму этапу соглашения по Газе без разоружения ХАМАС.

Согласно этому сообщению, Государственная телерадиокомпания сионистского режима со ссылкой на свои источники добавила: «Оценки показывают, что второй этап соглашения начнется после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Трампом». Также эти источники утверждают, что второй этап соглашения по Газе не начнется до возвращения тела последнего пленного.