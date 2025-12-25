Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на РИА Новости, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду заявил: «Членство Украины в Евросоюзе невыполнимо».

Он продолжил: «Членство Украины в ЕС невозможно, и в частных кругах в Брюсселе это признают. Европейцы ясно видят, что вступление Украины в Евросоюз не усилит это объединение, а ослабит его».

Виктор Орбан добавил: «Мы категорически против даже начала переговоров между Киевом и Брюсселем. Во многих западноевропейских странах также требуется одобрение парламента или проведение референдума. Все в Брюсселе об этом знают и открыто говорят, но в конференц-залах обещания продолжают даваться».