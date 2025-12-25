Пожизненное заключение для 11 сионистских шпионов в Тунисе

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Палестинский информационный центр, приговор был вынесен специальной уголовной палатой по делам о терроризме суда первой инстанции Туниса. Член группы защиты Мохтар аль-Джамаи заявил, что все обвиняемые были осуждены заочно и находятся в бегах.

Среди осужденных — двое граждан Боснии, Эрик Сарак и Алан Камзич, названные непосредственными исполнителями убийства, а также шесть других иностранных граждан и трое тунисцев. Мохамед аз-Зоари был убит 15 декабря 2016 года перед своим домом в городе Сфакс. ХАМАС подтвердил, что он курировал проект по разработке беспилотников «Абабиль-1» и обвинил «Моссад» в организации этого преступления. Беспилотники «Аз-Зоари» активно использовались в ходе операции «Буря Аль-Аксы».