  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Пожизненное заключение для 11 сионистских шпионов в Тунисе

25 декабря 2025 - 12:57
News ID: 1765971
Source: ABNA
Пожизненное заключение для 11 сионистских шпионов в Тунисе

Суд в Тунисе приговорил 11 сионистских шпионов, обвиняемых по делу об убийстве Мохамеда аз-Зоари, одного из технических командиров бригад «Аль-Кассам» (военного крыла движения ХАМАС), к пожизненному заключению.

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Палестинский информационный центр, приговор был вынесен специальной уголовной палатой по делам о терроризме суда первой инстанции Туниса. Член группы защиты Мохтар аль-Джамаи заявил, что все обвиняемые были осуждены заочно и находятся в бегах.

Среди осужденных — двое граждан Боснии, Эрик Сарак и Алан Камзич, названные непосредственными исполнителями убийства, а также шесть других иностранных граждан и трое тунисцев. Мохамед аз-Зоари был убит 15 декабря 2016 года перед своим домом в городе Сфакс. ХАМАС подтвердил, что он курировал проект по разработке беспилотников «Абабиль-1» и обвинил «Моссад» в организации этого преступления. Беспилотники «Аз-Зоари» активно использовались в ходе операции «Буря Аль-Аксы».

Your Comment

You are replying to: .
captcha