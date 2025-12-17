Пресс-секретарь правительства Китая: США должны придерживаться принципа «одного Китая»

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Global Times, Чжу Фэнлянь в ответ на новую стратегию национальной безопасности США подчеркнула, что американская сторона должна придерживаться положений трех совместных коммюнике Китая и США. Она призвала Вашингтон к осторожности в вопросах Тайваня и потребовала не позволять сепаратистскому меньшинству острова втягивать Пекин и Вашингтон в конфронтацию. Чжу добавила: «В мире существует только один Китай, а независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе».