По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Маалюма», политический активист из Южного Йемена Ареф Мутанна аль-Амери заявил, что текущие события в стране происходят в рамках регионального и международного проекта по пересмотру сфер влияния иностранных сторон. Он подчеркнул, что присутствие ОАЭ в Йемене нельзя рассматривать в отрыве от планов Израиля. Израиль поддерживает Южный переходный совет (наемников ОАЭ), чтобы ослабить Йемен и подорвать его стабильность.

Аль-Амери отметил, что неудачи ОАЭ заставили США и Израиль напрямую вмешаться для навязывания новых уравнений. В последние дни на востоке и юге Йемена вспыхнули столкновения между наемниками Саудовской Аравии и ОАЭ. В то время как Эр-Рияд начал вербовку сил в провинции Эль-Махра для борьбы с проэмиратскими группировками, силы ОАЭ объявили о прекращении сотрудничества с представителями Саудовской Аравии.