Гросси: Инспекции в Иране начались, но у нас нет доступа к ключевым объектам

По сообщению информационного агентства «Абна», Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, в интервью РИА Новости отметил: «Агентство вновь начало инспекции в Иране, но не имеет доступа к ключевым объектам».

Он добавил: «Это самая важная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся в Иране. Мы смогли возобновить инспекции, но до сих пор не имеем доступа к ключевым площадкам».

Генеральный директор МАГАТЭ также сообщил в отчете о ядерной программе Ирана в среду, 11 ноября, что Иран не позволил инспекторам агентства получить доступ к своим ядерным объектам, которые подверглись бомбардировке со стороны Израиля и США.

Гросси заявил: «Отсутствие доступа МАГАТЭ к этим ядерным материалам в течение пяти месяцев означает, что верификация была отложена на долгое время».

Агентство в то же время подтвердило, что оно проинспектировало некоторые ядерные объекты Ирана, которые не были повреждены во время 12-дневной навязанной войны с Израилем и нападения США.

Исмаил Бакаи, представитель Министерства иностранных дел, также сказал, отвечая на вопрос о заявлениях Гросси: «На прошлой неделе инспекторы Агентства посетили несколько ядерных центров Ирана, включая Тегеранский исследовательский реактор, и в отношении других ядерных объектов соответствующая процедура и правила ясны. В соответствии с законом, принятым парламентом, мы обязаны принимать решения о любом запросе Агентства на инспекцию ядерных объектов после координации с Высшим советом национальной безопасности».

Он добавил: «Мы сталкиваемся с особыми обстоятельствами из-за агрессивных действий сионистского режима и США, и Агентство должно это понимать. Это не обычные условия. Мы сотрудничали с Агентством обычным образом до недавней военной агрессии и достигли взаимопонимания после Каирского соглашения о сотрудничестве в новых условиях».