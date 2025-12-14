Эрдоган обсудит мирный план по Украине с Трампом

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на агентство «Анадолу», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил сегодня, в субботу, о своем намерении провести переговоры с президентом США относительно мирного плана по Украине.

Президент Турции заявил, что намерен обсудить с Трампом план урегулирования украинского кризиса.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил: «Мир близок, мы его видим».

Подчеркнув важность обеспечения безопасности судоходства в Черном море, Эрдоган сказал: «Этот регион не должен использоваться для сведения счетов; такая ситуация не будет выгодна ни России, ни Украине».

Это происходит на фоне того, что Министерство иностранных дел Турции ранее заявило, что иностранное судно, принадлежащее турецкой компании, было повреждено в результате нападения на порт Черноморск в Украине.

В заявлении говорилось, что это нападение подтверждает опасения, которые Анкара ранее высказывала относительно возможности распространения нынешней войны в регионе на Черное море и ее влияния на морскую безопасность и свободу судоходства.