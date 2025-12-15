  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Израильские военные обстреляли сионистского поселенца

15 декабря 2025 - 11:36
News ID: 1762001
Source: ISNA
Израильские военные обстреляли сионистского поселенца

Еврейские источники сообщили, что израильские военные открыли огонь по сионистскому поселенцу на Западном берегу.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», сионистские источники сообщили, что военнослужащие сионистского режима по ошибке открыли огонь по поселенцу в районе Кадумим, между Калькилией и Наблусом на Западном берегу.

Радио Армии сионистского режима также сообщило, что в результате этой стрельбы сионистский поселенец с психическими расстройствами получил тяжелые ранения.

Ранее газета «Едиот Ахронот» утверждала, что сионистские военные обстреляли палестинца, который намеревался напасть на сионистов с ножом.

При этом армия сионистского режима утверждает, что у раненого молодого человека был нож.

Your Comment

You are replying to: .
captcha