Израильские военные обстреляли сионистского поселенца

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», сионистские источники сообщили, что военнослужащие сионистского режима по ошибке открыли огонь по поселенцу в районе Кадумим, между Калькилией и Наблусом на Западном берегу.

Радио Армии сионистского режима также сообщило, что в результате этой стрельбы сионистский поселенец с психическими расстройствами получил тяжелые ранения.

Ранее газета «Едиот Ахронот» утверждала, что сионистские военные обстреляли палестинца, который намеревался напасть на сионистов с ножом.

При этом армия сионистского режима утверждает, что у раненого молодого человека был нож.