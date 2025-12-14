  1. Home
Число погибших в результате нападения в Австралии возросло до 12 человек

14 декабря 2025 - 22:31
Агентство «Рейтер» сообщило об увеличении числа погибших в результате стрельбы на еврейской церемонии в Сиднее, Австралия, до 12 человек.

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Рейтер», число погибших в результате стрельбы на еврейской церемонии Хануки на пляже Бонди в Сиднее, Австралия, возросло до 12 человек.

В то время как агентство «Рейтер» сообщило, что число раненых в результате этого нападения составляет 30 человек, новостные источники оценили это число примерно в 60 человек и даже больше.

Еврейские СМИ со ссылкой на австралийские СМИ сообщили, что одним из нападавших на еврейскую церемонию Хануки в Сиднее, Австралия, является «Наравид Акрам», гражданин Пакистана.

Новостные источники также сообщили о гибели израильского раввина в ходе «Кровавой Хануки» и ранении главы Австралийско-израильского еврейского совета.

