Трамп: «Я навсегда останусь другом и героем для евреев»

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на газету The Times of Israel, на праздновании Хануки в Белом доме Трамп заявил гостям, что Конгресс становится антисемитским, так как «еврейское лобби больше не является самым влиятельным в Вашингтоне». Он направил критику в адрес прогрессивных демократов.

Трамп отметил: «Мой отец всегда говорил мне, что самое мощное лобби — это израильское, но теперь это не так». На мероприятии ведущий Марк Левин назвал Трампа «первым еврейским президентом Америки». Также Мириам Адельсон, крупнейший спонсор республиканцев, заявила, что по мнению юриста Алана Дершовица, выдвижение Трампа на третий срок юридически возможно.