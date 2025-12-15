По сообщению информационного агентства «Абна», телеканал «Аль-Джазира» написал в своем отчете: В то время как австралийские власти назвали вчерашнее вооруженное нападение на еврейскую церемонию, известную как Ханука, в Сиднее преступлением, которое необходимо расследовать, сионистские официальные лица быстро попытались связать это нападение со своими обычными ложными утверждениями об антисемитизме и даже с признанием Государства Палестина.

Ратиб Джунаид, глава Союза исламских советов Австралии, считает, что это нападение следует рассматривать вне политических целей. Любое нападение на гражданских лиц неприемлемо, и этот вопрос был широко осужден в Австралии, но линия, занятая кабинетом сионистского режима в отношении этого нападения, соответствует постоянной политике этого режима связывать любое происшествие с антисемитизмом.

Муханнад Мустафа, эксперт по вопросам Израиля, также заявил, что Нетаньяху стремится извлечь политическую выгоду из этого нападения и пытается связать его с протестами против войны в Газе и геноцида палестинцев. Однако детали этого нападения и то, что мусульманский гражданин вмешался, чтобы спасти жизни других и разоружить одного из нападавших, разрушили планы Нетаньяху. Эта сцена полностью противоречит утверждениям сионистского режима и уменьшила интенсивность медиа-пропаганды Тель-Авива, направленной на демонстрацию роста антисемитизма в мире. Тель-Авив пытается связать любую критику своей воинственной политики с антисемитизмом, и этот вопрос привел к тому, что это выражение потеряло свое влияние в общественном мнении западных стран.

Салахуддин аль-Кадири, эксперт по вопросам арабского и исламского мира, также заявил, что большая часть общественного мнения в Европе теперь проводит различие между иудаизмом как божественным верованием и сионизмом как политическим проектом, и Тель-Авив не может выдавать солидарность с палестинцами за антисемитизм. Это произошло после начала войны в Газе и полномасштабного геноцида палестинцев, совершенного сионистским режимом.