Предупреждение о плане Тель-Авива и некоторых стран региона по разделу Сирии

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маалума», сирийский аналитик Мухаммад Тутанджи подчеркнул, что Турция, сионистский режим и некоторые арабские страны Персидского залива стремятся разделить Сирию, поддерживая подозрительные планы, направленные против единства этой страны.

Он добавил: Планы, которые разрабатываются против Сирии, нацелены на национальное единство и правящие институты.

Тутанджи уточнил: Иностранные вмешательства осуществляются с целью навязать новые уравнения в интересах вышеупомянутых сторон и против интересов сирийского народа.

Он заявил: Национальные группы в Сирии должны противостоять этим планам. Нейтрализация заговора по разделу Сирии требует народной бдительности.