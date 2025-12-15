  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Предупреждение о плане Тель-Авива и некоторых стран региона по разделу Сирии

15 декабря 2025 - 11:36
News ID: 1762002
Source: ABNA
Предупреждение о плане Тель-Авива и некоторых стран региона по разделу Сирии

Сирийский аналитик указал на план сионистского режима и некоторых стран региона по разделу этой страны.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маалума», сирийский аналитик Мухаммад Тутанджи подчеркнул, что Турция, сионистский режим и некоторые арабские страны Персидского залива стремятся разделить Сирию, поддерживая подозрительные планы, направленные против единства этой страны.

Он добавил: Планы, которые разрабатываются против Сирии, нацелены на национальное единство и правящие институты.

Тутанджи уточнил: Иностранные вмешательства осуществляются с целью навязать новые уравнения в интересах вышеупомянутых сторон и против интересов сирийского народа.

Он заявил: Национальные группы в Сирии должны противостоять этим планам. Нейтрализация заговора по разделу Сирии требует народной бдительности.

Your Comment

You are replying to: .
captcha