По сообщению информационного агентства «Абна», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью российскому государственному телевидению: «Присутствие специалистов НАТО, которые действовали на территории Украины и в государственных структурах этой страны, было одним из факторов, подтолкнувших Россию к началу „специальной военной операции“».

Говоря о позиции президента Украины Владимира Зеленского после победы на президентских выборах в 2019 году, он сказал: «Зеленский вступил в избирательную гонку с лозунгом мира, но на практике нарушил Минские соглашения и способствовал эскалации напряженности».

Пресс-секретарь Кремля добавил: «Очевидное присутствие специалистов НАТО на территории Украины и в ее государственных учреждениях, наряду с поставками оружия Киеву, неоспоримо. Эта ситуация рассматривалась как прямая угроза российским гражданам в Украине, а также как более широкая угроза безопасности России».

Песков подчеркнул: «Совокупность этих факторов в конечном итоге привела к принятию решения о начале специальной военной операции».