«Исламский джихад»: Движение ХАМАС создало поворотный момент в истории борьбы палестинского народа

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Маядин», движение «Исламский джихад» Палестины опубликовало заявление, чтобы поздравить с тридцать восьмой годовщиной основания Движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАС).

В заявлении «Исламского джихада» говорится: «Мы поздравляем с тридцать восьмой годовщиной основания ХАМАС. Создание движения ХАМАС ознаменовало собой решающий поворотный момент в истории борьбы палестинского народа».

Далее в заявлении подчеркивается: «Создание движения ХАМАС стало решающим поворотным моментом в истории конфликта с оккупантами и придало большой импульс и ускорение сопротивлению в Палестине для противодействия планам, направленным на уничтожение палестинского дела».

Движение «Исламский джихад», отдавая дань уважения памяти мучеников-лидеров и командиров движения ХАМАС, особенно шейха Ахмада Ясина, а также Исмаила Хании и Яхьи Синвара и всех лидеров, мучеников и сынов этого движения, отметило: «Мы вновь подтверждаем завет братства, крови и джихада, который объединяет нас и связывает с нашими братьями в ХАМАС и всеми силами сопротивления».

Заявление «Исламского джихада» было опубликовано в то время, как Халиль аль-Хайя, глава движения ХАМАС в секторе Газа, также заявил сегодня в своем выступлении по случаю тридцать восьмой годовщины основания движения, что ХАМАС подчеркивает совместное сотрудничество с палестинскими группировками с целью достижения национального единства и останется непоколебимым на пути сопротивления и освобождения Палестины.