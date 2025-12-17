Признание Белого дома: цель нападений на лодки — свержение правительства Венесуэлы

Как сообщает агентство ABNA, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в интервью журналу Vanity Fair заявила: «Военные атаки США на лодки, подозреваемые в контрабанде наркотиков в Латинской Америке, на самом деле направлены на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро». Она добавила, что Дональд Трамп намерен продолжать эти атаки до тех пор, пока Мадуро не сдастся.

Президент США объявил во вторник, что Белый дом классифицировал правящую систему Венесуэлы как «иностранную террористическую организацию» и введет полную блокаду страны. Трамп подчеркнул, что все подсанкционные танкеры, входящие в Венесуэлу или выходящие из нее, будут заблокированы.