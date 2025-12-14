Сафи ад-Дин: «Хезболла» сильнее, чем когда-либо, и не сложит оружие

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Маядин», «Абдулла Сафи ад-Дин», представитель ливанской «Хезболлы» в Иране, встретился с «Али Акбаром Велаяти», советником Верховного лидера по международным делам, и стороны обсудили региональные и международные события.

На встрече с Абдуллой Сафи ад-Дином Али Акбар Велаяти подчеркнул: «Иран под руководством и по указаниям Верховного лидера будет решительно продолжать поддерживать «Хезболлу», которая стоит в авангарде Сопротивления как ценная и самоотверженная организация».

Велаяти добавил: «Хезболла» является одним из важнейших столпов Фронта Сопротивления и играет ключевую роль в противостоянии сионизму.

Сафи ад-Дин на этой встрече сказал: «Хезболла» сегодня сильнее, чем когда-либо, и готова защищать единство территории Ливана и его народа, и ни при каких обстоятельствах не сложит свое оружие.

Указав на неоднократные нарушения режима прекращения огня сионистским режимом, он отметил: «Сионистский режим и его сторонники должны знать, что «Хезболла» ответит на агрессию решительно, когда бы она ни приняла такое решение».

Представитель «Хезболлы» также выразил признательность за всестороннюю поддержку, оказываемую Исламской Республикой Иран, особенно Верховным лидером, ливанскому Сопротивлению, и подчеркнул, что эта поддержка впервые привела к тому, что сионистский режим обязался соблюдать режим прекращения огня, одобренный Организацией Объединенных Наций, что в конечном итоге привело к установлению южных границ Ливана с оккупированной Палестиной.