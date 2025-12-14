Бригады «Кассам»: Наше право на ответ сионистскому режиму сохраняется

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Маядин», бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», военное крыло движения ХАМАС, официально объявили о мученической смерти «Раэда Саада», командующего отделом производства военной техники в этих бригадах, в ходе операции по ликвидации, проведенной сионистским режимом, и выразили соболезнования в связи с его мученической смертью.

В заявлении бригад «Кассам» говорится: «Наш великий командир, Раэд Саад, отправился к своему Господу после долгого и выдающегося периода самопожертвования и служения на различных аренах джихада и сопротивления. Этот великий мученик достиг вершины своего пути джихада, командуя отделом военной промышленности бригад «Кассам», который стал одной из важнейших опор креативности нашего сопротивления в ходе операции «Потоп Аль-Аксы».

Бригады «Кассам» подчеркнули: «Враг пересек все красные линии, убивая командиров и сынов палестинского народа, а также своей ежедневной и постоянной агрессией против нашего народа в различных районах сектора Газа».

В другой части заявления указывается, что сионистский враг даже игнорирует «План Трампа», и что президент США и посредники должны взять на себя ответственность за эти опасные акты агрессии.

Бригады «Кассам» заявили, что назначили нового командира для выполнения обязанностей, которые ранее выполнял мученик Абу Муаз (Раэд Саад), и подчеркнули: «Наш путь джихада не остановится, и убийство лидеров не ослабит нашу решимость».

В заключение своего заявления военное крыло движения ХАМАС предупредило сионистский режим: «Наше право на ответ на агрессию оккупантов гарантировано, и мы имеем право защищаться со всей мощью».