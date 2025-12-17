Haaretz: Последствия геноцида в Газе продолжают преследовать Израиль

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на агентство «Шахаб», газета Haaretz подчеркнула в своей статье, что культурный и академический бойкот остается в силе и представляет прямую угрозу для Тель-Авива. Бойкот конкурса «Евровидение» стал шоком для сионистских кругов.

Газета указывает на внутренний раскол: в то время как внутри Израиля войну считают завершенной, за рубежом Газа остается в центре внимания общественности. Ирландское телевидение отказалось от участия в «Евровидении» из-за гибели людей и журналистов в Газе. Более тысячи мировых писателей объявили бойкот сионистским культурным учреждениям. В то же время израильские университеты сталкиваются с открытым и скрытым бойкотом в Европе, включая отказ в публикации исследований и приглашении на конференции.

Haaretz предупреждает, что глубокая опасность кроется в эрозии «мягкой силы», угрозе инновациям и вероятном ускорении «утечки мозгов» из оккупированных территорий.