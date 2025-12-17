ИГИЛ в Сирии: «Мы скоро вернемся!»

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Ахбар», Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что сегодня утром в Идлибе и его окрестностях были обнаружены листовки ИГИЛ, в которых говорится о возобновлении деятельности группировки. Город Идлиб погрузился в состояние страха, так как режим Джулани не смог обеспечить безопасность после захвата власти, а вооруженные столкновения между его собственными подразделениями только усилились. На одной из листовок было написано: «ИГИЛ скоро вернется».