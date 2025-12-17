Очередное самоубийство израильского солдата в армейских казармах

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Нашра», сионистская газета «Гаарец» сообщила, что израильский солдат застрелился на военной базе на севере оккупированных территорий. С этим инцидентом число израильских солдат, совершивших самоубийство с начала геноцида в Газе, достигло 61 человека.

Газета «Гаарец» сообщила, что солдат получил тяжелое ранение после выстрела в себя и скончался в больнице. Ранее израильская армия в своем заявлении подтвердила факт стрельбы и сообщила, что военная полиция начала расследование инцидента. Официальный отчет исследовательского центра Кнессета от 28 октября показал, что с начала 2024 года попытку самоубийства предприняли 279 израильских военнослужащих.