Один из самых опасных главарей ИГИЛ попал в ловушку иракских сил

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Маалюма», задержание стало результатом десятимесячной операции по наблюдению за перемещениями террориста. Сообщается, что лидер был взят под стражу сразу после возвращения в Ирак из одной из соседних стран.

Этот человек, известный под псевдонимом Абу Алия, считается одним из ключевых элементов организации. Его террористическая деятельность началась в Багдаде еще в 2004 году; он специализировался на изготовлении и установке взрывных устройств. Расследование показало, что Абу Алия принимал непосредственное участие в терактах в различных районах Багдада. Позже он скрывался в провинциях Салах-эд-Дин и Киркук, прежде чем бежать за границу.