Силы «Хашд аш-Шааби» развернуты вдоль границы с Сирией

Согласно сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Маалюма», источник в службе безопасности провинции Анбар сообщил о масштабном развертывании сил в западной части провинции. Эти меры приняты для пресечения попыток боевиков ИГИЛ проникнуть в Ирак, особенно в условиях неблагоприятных погодных условий.

Источник добавил, что силы сосредоточены в пустынных районах у границы, так как была получена информация о намерениях террористов проникнуть в западные районы Анбара. Вчера иракские СМИ также сообщили об аресте одного из самых опасных лидеров ИГИЛ.