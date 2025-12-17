Аракчи: США ведут мир к беззаконию и закону джунглей

Он отметил давние и всесторонние отношения между Ираном и Россией, подчеркнув единство позиций против гегемонистской политики США. Аракчи добавил, что после 80 лет стремления к международному порядку, основанному на праве, мы видим, как администрация США отбрасывает правила, заменяя их силой.

Министр напомнил о переговорах с США и Виткоффом, отметив, что после 12 дней сопротивления Ирана позиция США сменилась с требования «безоговорочной капитуляции» на предложение «безоговорочного прекращения огня». Он подчеркнул: «В условиях политики доминирования у стран нет иного выбора, кроме как становиться сильнее, что является общей политикой Ирана и России».