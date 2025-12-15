Реакция Трампа на нападение на еврейскую церемонию в Австралии

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент США Дональд Трамп отреагировал на нападение на еврейскую церемонию на пляже Бонди в Сиднее, Австралия, во время своего выступления в Вашингтоне.

Дональд Трамп сказал об этом нападении: «Нападение в Бонди в Австралии было ужасным».

Президент США также охарактеризовал это нападение как «антисемитское».

Сегодня, в субботу, в результате вооруженного нападения на еврейский религиозный праздник (Ханука) на пляже Бонди в Сиднее, Австралия, по меньшей мере 12 человек погибли и десятки получили ранения.

Говоря о недавнем нападении на американские войска в Сирии, он также подчеркнул: «Мы нанесем тяжелый ущерб виновникам этого нападения».

Трамп утверждал, что это нападение было совершено так называемой группировкой «ИГИЛ» и что сирийское правительство не играло в нем никакой роли.

Он продолжил: «Правительство Сирии и новый президент этой страны сражались бок о бок с нами».

Президент США вновь подчеркнул решимость Вашингтона дать решительный ответ на любое нападение на его силы в регионе.