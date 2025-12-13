Шейх Наим Кассем: Надвигается очень опасный план

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Al-Ahed, Шейх Наим Кассем, Генеральный секретарь «Хезболлы» в Ливане, выступая на собрании «Фатимиюн» по случаю дня рождения Фатимы аз-Захры (мир ей), сказал: «Шейх Набиль Кавук — одна из выдающихся фигур Сопротивления».

Генеральный секретарь «Хезболлы» в Ливане далее похвалил деятельность организаторов собрания «Фатимиюн» и заявил: «Мы должны поблагодарить организаторов этого великого собрания «Фатимиюн», которое отражает эту среду, процесс и твердую веру, связанные с «Хезболлой» и Сопротивлением. Фатима (мир ей) является примером для женщин и мужчин и занимает высокое положение».

Шейх Наим Кассем продолжил, восхваляя женщин Сопротивления, и сказал: «Сегодня мы собрались, чтобы вновь подтвердить нашу верность Сопротивлению, «Хезболле» и Сейеду Хасану Насралле, Сейеду мучеников исламской уммы, основателю этого движения».

Генеральный секретарь «Хезболлы» подчеркнул необходимость видной роли женщин во всех сферах, особенно в воспитании семьи и поддержке Сопротивления.

Он продолжил: «Правительство несет ответственность за укрепление суверенитета и независимости Ливана. Сопротивление полностью выполнило свои обязательства по соглашению о прекращении огня и поддержало правительство. Мы стоим перед новым этапом, требующим иного подхода. С момента установления прекращения огня 27 ноября 2024 года мы вступили в новый этап».

Генеральный секретарь «Хезболлы» в Ливане подчеркнул: «Нападения Израиля представляют опасность для Ливана и для нас. Сдерживание врага является исключением. Достижения Сопротивления измеряются освобождением».

Он добавил: «Основная миссия Сопротивления — это освобождение. В мире нет Сопротивления, которое могло бы создать сдерживание против врага в течение 17 лет, и это сдерживание является исключительным. Правительство и армия должны создать сдерживание против врага, и Сопротивление их поддерживает. Сопротивление готово к полному сотрудничеству с ливанской армией. Если Израиль вторгается, мы должны требовать разоружения сил?»

Генеральный секретарь «Хезболлы» в Ливане подчеркнул: «Если армия неспособна защитить, мы должны требовать разоружения? Обязанность Сопротивления — это поддержка и помощь в освобождении территорий. Сопротивление согласно со стратегией обороны, направленной на использование силы и стойкости Ливана, но выступает против капитуляции и компромисса с Америкой и Израилем. В случае капитуляции Ливана не останется, и ситуация в Сирии — это образец перед нами».

Он добавил: «Проблема правительства — это проблема навязанных санкций и всеобъемлющей коррупции. Монополия на оружие в такой форме означает уничтожение потенциала Ливана. Израильский режим угрожает, и единственным путем, с его точки зрения, является капитуляция и управление Ливаном под контролем Израиля. Капитуляция приведет к упадку Ливана. План израильского врага после убийства Насраллы и павших командиров заключался в уничтожении «Хезболлы» и ликвидации Сопротивления».

Наим Кассем сказал: «Благодаря нашему единству и стабильности война не начнется. Присутствие Сопротивления означает жизнь, нацию и гордость. В битве «Оули Аль-Бас» нам удалось нейтрализовать цель врага по уничтожению «Хезболлы» и ликвидации Сопротивления».

Генеральный секретарь «Хезболлы» в Ливане подчеркнул: «Пусть Америка знает, что мы будем защищаться, и даже если небо упадет на землю, разоружение не будет достигнуто, чтобы цель Израиля была реализована, и если мир восстанет против Ливана, разоружения не будет. Если война начнется, ее цели не будут достигнуты, и это совершенно очевидно для нас. Мы не позволим вам. Этого не произойдет, мы — сыновья Имама Хусейна (мир ему)».

Шейх Наим Кассем подчеркнул: «Сопротивление достигло четырех великих результатов: оно освободило территории, выстояло перед вызовами, создало сдерживание против врага в период с 2006 по 2023 год, предотвратило нападение на Ливан, и Сопротивление создало легендарный образ».

Он сказал: «Это наше повествование и наша позиция, от которой мы не отступим. Эта позиция является самой почетной национальной позицией и не нуждается в подтверждении тех, у кого темное и черное прошлое».

Наим Кассем подчеркнул: «Барак хочет присоединить Ливан к Сирии, и меньшинства потеряются в этом обширном сирийском море или мигрируют. При наличии Израиля мусульманам и христианам нет места в Ливане. Если Ливан сдастся, его история будет стерта, и он останется без будущего».

Обращаясь к государственным деятелям страны, он сказал: «Прекратите идти на уступки. Разве вы не слышали слова посла США о том, что переговоры — это одно, а продолжение израильских атак — другое? Это явная логика, что переговоры имеют независимый путь и что они означают продолжение атак, так в чем же польза от переговоров?»