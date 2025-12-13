Гнев США по поводу резолюции ООН против Израиля

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Государственный департамент США, не упоминая о преступлениях сионистского режима, заявил, что Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла «несерьезную и предвзятую» резолюцию против Израиля.

Министерство далее добавило, что эта резолюция была принята «ценой подрыва реальной дипломатии в ООН», и что Генеральная Ассамблея решила представить «спорную и политизированную резолюцию, основанную на ложных утверждениях».

В заявлении утверждается, что указанная резолюция обязывает Израиль выполнить «неверные и вводящие в заблуждение выводы» консультативного заключения, вынесенного Международным Судом ООН, в то время как, по утверждению Вашингтона, консультативные заключения не являются основой для законодательства, и обращение к ним является своего рода насмешкой над международным правом.

Государственный департамент США также заявил, что представление о том, что можно заставить любую сторону сотрудничать с любой организацией, является явным нарушением ее суверенитета.

Далее заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США заявил, что Вашингтон «отвергает любые попытки усилить роль Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)».

Полностью поддерживая сионистский режим, он добавил: «США объявляют о своей солидарности с Тель-Авивом, отвергая предвзятые и ложные утверждения, выдвигаемые против Израиля в ООН».

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую сионистский режим выполнить постановление Международного Суда о разрешении доступа помощи в сектор Газа.

Ассамблея заявила, что эта резолюция обязывает сионистский режим предоставлять продовольствие, воду, медикаменты и убежище жителям сектора Газа.

Согласно этой резолюции, Тель-Авив обязан не препятствовать операциям по оказанию помощи в секторе Газа.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН также призывает оккупационный режим не перемещать и не морить голодом палестинское гражданское население и не ограничивать работу ООН.

Ассамблея подчеркнула, что эта резолюция подтверждает ответственность ООН за палестинский вопрос до достижения всеобъемлющего решения.