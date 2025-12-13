  1. Home
Гнев США по поводу резолюции ООН против Израиля

13 декабря 2025 - 19:40
Гнев США по поводу резолюции ООН против Израиля

Государственный департамент США отреагировал на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, заявив, что она является предвзятой.

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Государственный департамент США, не упоминая о преступлениях сионистского режима, заявил, что Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла «несерьезную и предвзятую» резолюцию против Израиля.

Министерство далее добавило, что эта резолюция была принята «ценой подрыва реальной дипломатии в ООН», и что Генеральная Ассамблея решила представить «спорную и политизированную резолюцию, основанную на ложных утверждениях».

В заявлении утверждается, что указанная резолюция обязывает Израиль выполнить «неверные и вводящие в заблуждение выводы» консультативного заключения, вынесенного Международным Судом ООН, в то время как, по утверждению Вашингтона, консультативные заключения не являются основой для законодательства, и обращение к ним является своего рода насмешкой над международным правом.

Государственный департамент США также заявил, что представление о том, что можно заставить любую сторону сотрудничать с любой организацией, является явным нарушением ее суверенитета.

Далее заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США заявил, что Вашингтон «отвергает любые попытки усилить роль Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)».

Полностью поддерживая сионистский режим, он добавил: «США объявляют о своей солидарности с Тель-Авивом, отвергая предвзятые и ложные утверждения, выдвигаемые против Израиля в ООН».

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую сионистский режим выполнить постановление Международного Суда о разрешении доступа помощи в сектор Газа.

Ассамблея заявила, что эта резолюция обязывает сионистский режим предоставлять продовольствие, воду, медикаменты и убежище жителям сектора Газа.

Согласно этой резолюции, Тель-Авив обязан не препятствовать операциям по оказанию помощи в секторе Газа.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН также призывает оккупационный режим не перемещать и не морить голодом палестинское гражданское население и не ограничивать работу ООН.

Ассамблея подчеркнула, что эта резолюция подтверждает ответственность ООН за палестинский вопрос до достижения всеобъемлющего решения.

