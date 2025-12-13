Резкая критика «Хезболлы» в адрес заявлений министра иностранных дел Ливана

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Al-Ahed, Хусейн аль-Хадж Хасан, член парламента Ливана и фракции «Верность Сопротивлению», подчеркнул, что недавние заявления министра иностранных дел Юсефа Режи против «Хезболлы» Ливана не являются официальной позицией ливанского правительства, а отражают взгляды и позиции партии «Ливанские силы».

Подчеркнув, что «Израиль не заинтересован в мире ни с кем и является агрессивным и угнетающим государством», он добавил: «Министр иностранных дел может, по крайней мере, сначала активизировать свою дипломатическую деятельность и объяснить миру, что Ливан придерживался соглашения о прекращении огня в течение последнего года, а сионистский враг никогда не соблюдал это соглашение и продолжает агрессию против Ливана».

Аль-Хадж Хасан напомнил, что не Юсеф Режи освободил Юг, а оружие Сопротивления освободило Юг в 2000 году, в то время как нынешний министр иностранных дел и его партия, «Ливанские силы», находились на другом фронте.

Этот высокопоставленный член «Хезболлы» подчеркнул, что у Сопротивления есть достижения, но, как и во всех странах и нациях, подвергшихся нападению, было совершено нападение на Сопротивление и «Хезболлу», мы этого не отрицаем, но никто не имеет права отрицать роль оружия, Сопротивления, движения «Амаль» и элементов сопротивления в освобождении Южного Ливана в 2000 году, противостоянии израильской войне в 2006 году и противостоянии такфиритам в 2017 году.

Отметив, что министр иностранных дел Ливана не должен оправдывать сионистскую агрессию против страны, он раскритиковал слова Режи об оружии и монополии на оружие и сказал: «Я считаю, что приоритетом является то, чтобы господин министр сосредоточился на выводе войск противника, возвращении пленных и прекращении агрессии».

Говоря о событиях в Сирии, он сказал, что в нашей братской стране, Сирии, где нет оружия и сопротивления, почему продолжаются агрессии? Предлога, к которому прибегает сионистский режим в Ливане, несмотря на наличие оружия и сопротивления, нет в Сирии, тем не менее, оккупация и агрессия продолжаются.

Аль-Хадж Хасан добавил: «Мы говорим, что когда враг уйдет, агрессия прекратится, пленные будут возвращены и начнется восстановление, Ливан должен обсудить свою стратегию безопасности и национальной обороны, и на ее основе может быть достигнуто любое соглашение между ливанцами».

Он задал вопрос, как можно будет защитить Ливан в будущем, если сионистский режим теперь хочет навязать Ливану условия Сирии? Нетаньяху вторгается на территорию Сирии и говорит, что хочет там остаться.

Высокопоставленный член «Хезболлы» упомянул о переговорах между сионистским режимом и Сирией за последний год и спросил: «Переговоры между Сирией и Израилем ведутся уже год, и были проведены встречи на министерском уровне, к чему привели эти переговоры? Нетаньяху в последние два дня сказал, что не торопится с соглашением по безопасности с Сирией и хочет создать буферную зону и остаться в Джабаль аш-Шейхе».

Министр иностранных дел Ливана Юсеф Режи ранее заявил в интервью Al Jazeera, что оружие «Хезболлы» оказалось неэффективным в поддержке Газы и защите страны. Он добавил, что правительство Ливана ведет переговоры с «Хезболлой», чтобы убедить ее сдать оружие, но партия отказывается это делать.