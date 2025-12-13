Как сообщает информационное агентство ABNA, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью агентству ТАСС: «Президент Украины Владимир Зеленский зашел в тупик из-за ситуации на поле боя и отсутствия политической легитимности».

По словам российского дипломата, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он делает все возможное, чтобы остаться у власти.

Захарова добавила: «Учитывая абсолютное недоверие украинского народа к Зеленскому и их бегство из страны, он сейчас начал шантажировать своих западных сторонников».

Президент США Дональд Трамп объявил 9 декабря, что сейчас подходящее время для проведения выборов в Украине. Трамп подчеркнул, что Киев использует продолжающийся конфликт как предлог, чтобы избежать проведения выборов.

В тот же день Зеленский заявил, что готов провести президентские выборы в Украине, но для этого необходимы правовые реформы, а также гарантии безопасности, чтобы военнослужащие также могли принять участие в голосовании. Он призвал законодателей внести необходимые «законодательные изменения», а также попросил США и Европу обеспечить безопасность процесса голосования.