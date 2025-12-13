Последние данные о числе погибших и раненых в результате атак сионистского режима на Газу

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на агентство «Шихаб», Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа опубликовало новое заявление с последними данными о числе погибших и раненых в результате атак армии сионистского режима на сектор Газа с 7 октября прошлого года по настоящее время.

По данным Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, в результате атак армии сионистского режима на сектор Газа с 7 октября 2023 года по настоящее время 70 654 человека погибли.

Также этот палестинский медицинский орган заявил, что общее число раненых в результате атак армии сионистского режима на сектор Газа с начала войны в этом анклаве достигло 171 095 человек.

Министерство сообщило, что за последние 48 часов тела трех погибших были доставлены в больницу. За этот период 16 человек также получили ранения.

Тысячи других людей в секторе Газа до сих пор числятся пропавшими без вести и находятся под завалами.

С момента установления прекращения огня 11 октября 2025 года по настоящее время 386 человек погибли и еще 1018 получили ранения. Также за этот период 628 тел погибших были извлечены из-под завалов.