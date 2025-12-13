Путин: Передайте мои теплые приветствия Верховному лидеру / Акцент на поддержку Ирана

Как сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на Sputnik, президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан и Владимир Путин встретились на полях Международного форума мира и доверия в Ашхабаде, столице Туркменистана, и обсудили двусторонние вопросы.

На встрече с Путиным Пезешкиан сказал: «Мы ценим поддержку России Ирану на международной арене. Мы полны решимости реализовать Всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве с Россией».

Президент России, в свою очередь, сказал: «Передайте мои теплые приветствия Верховному лидеру».

Путин добавил: «Отношения между Ираном и Россией развиваются в очень позитивном русле. Россия и Иран ведут переговоры о сотрудничестве в области газа и электроэнергии. Россия и Иран сотрудничают в различных областях, включая АЭС «Бушер» и развитие инфраструктуры, в том числе коридор Север-Юг».

Он отметил: «Объем товарооборота между Ираном и Россией увеличился на 13 процентов в прошлом году и еще на 8 процентов в этом году».

Путин также заявил: «Москва тесно сотрудничает с Тегераном в ООН по иранской ядерной программе».